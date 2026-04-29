Альфа-Банк запустил HR-сервис, созданный с помощью вайб-кодинга

Альфа-Банк запустил HR-решение, разработанное с применением вайб-кодинга. Сервис «Мои цели» был создан с нуля за три недели. За первую неделю после релиза в сервис зашли 10 тысяч уникальных пользователей — сотрудников банка. Они создали 2240 целей и поставили 981 задачу для их достижения. Новый сервис успешно выдержал производственные нагрузки.

В конце марта технологию вайб-кодинга пилотировали 12 продуктовых команд Альфа-Банка, но быстрее всех в продакшен вышло HR Tech-решение. Это проект в сфере управления персоналом, где полноценно внедрён вайб-кодинг — методология разработки с использованием искусственного интеллекта, при которой сотрудники меньше времени уделяют написанию технической документации и кода и больше — осмыслению продукта.

«Мы всегда ищем способы сделать работу наших сотрудников эффективнее и интереснее. Вайб-кодинг позволил нам не просто ускорить разработку, но и вовлечь команды в создание продукта на совершенно новом уровне. Благодаря этому подходу мы смогли быстро запустить сервис, который уже помогает тысячам коллег ставить цели и быстро достигать их», — отметила Елена Гаврина, руководитель направления HR Tech Альфа-Банка.