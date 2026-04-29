Альфа-Банк признали лидером в сделках структурного финансирования

Альфа-Банк, крупнейший частный банк страны, одержал победу в четырех номинациях премии «Лидеры структурных финансов — 2026», которая учреждена рейтинговым агентством «Эксперт РА» и АО «Эксперт Бизнес-Решения».

Признание рынка получено по следующим направлениям:

1. Дебют года на рынке секьюритизации.

В 2025-2026 годах Альфа-Банк реализовал первые выпуски собственных однотраншевых и многотраншевых секьюритизаций совокупным объемом 141 млрд руб. и сразу вышел в лидеры рынка, заняв на нем третье место. Это произошло благодаря сделкам секьюритизации ипотечных кредитов в сотрудничестве с ДОМ.РФ объемом 101 млрд рублей, а также сделкам секьюритизации потребительских кредитов банка объемом 40 млрд руб. Выпуски потребительской секьюритизации пользуются успехом среди инвесторов, высвобождают капитал банка, а также выступают средством привлечения ликвидности. Запустив удачный дебют, банк поставил эти выпуски на поток.

2. Дебют года на рынке структурных продуктов.

Награда получена совместно с «АльфаСтрахованием» за первую на рынке сделку субучастия в банковском кредите. До этого страховые компании не имели возможности участвовать в кредитных программах российских заемщиков. Сделка подразумевает продажу «АльфаСтрахованию» части кредита крупного корпоративного клиента Альфа-Банка на сумму 5 млрд рублей. Новый механизм основан на предусмотренном законодательством Соглашении о финансировании участия в кредите (СФУК) и проработан с Банком России. Он дает страховой компании новые инвестиционные опции, а банку — возможность расширять портфель и заключать новые сделки с клиентами. Открыв страховщикам новый инвестиционный инструмент, Альфа-Банк продолжает заключать сделки СФУК со страховыми компаниями.

3. Лидер рынка ЦФА по количеству выпусков среди операторов информационных систем.

За 2025 год платформа Альфа-Банка А-Токен реализовала 915 выпусков ЦФА (55% от общего количества размещений, по данным Cbonds).

4. Дебют года на рынке ЦФА.

Признание получено за выпуск с ООО «Екатеринбург Яблоко». В октябре 2025 года бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» выпустил на А-Токен собственные цифровые финансовые активы на сумму 1 млрд рублей и распродал их за 2 часа 19 минут.

Премия «Лидеры структурных финансов — 2026» учреждена для популяризации лучших кейсов российских банков и компаний, направленных на развитие структурных инструментов. Победители определяются путем голосования участников финансового рынка.