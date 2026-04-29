41% иркутян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности

Четыре из десяти жителей Иркутска принципиально игнорируют вакансии, в которых работодатель не указывает конкретный размер заработной платы. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активных горожан и представителей компаний. Еще 33% респондентов откликаются на подобные предложения иногда, и лишь 26% делают это часто.

Согласно опросу, главной причиной, по которой компании не называют конкретную сумму, 64% рекрутеров назвали то, что зарплата устанавливается по итогам собеседования. Еще 31% работодателей признались, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Опрос также выявил, что 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход 14% работодателей, а 10% надеются сэкономить – по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Среди соискателей самая частая причина не указывать зарплатные ожидания – зависимость дохода от объема и условий работы, так ответили 34%. Доля тех, кто предпочитает вести очные переговоры о деньгах, составляет 14%. Каждый девятый (11%) не знает, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов. Женщины оказались более принципиальными в отношении скрытых зарплат: 43% никогда не рассматривают подобные вакансии против 39% среди мужчин. Больше всего противников скрытого дохода среди респондентов 35–45 лет – 46%