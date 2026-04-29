«Байкалкредобанк» сообщает о режиме работы в майские праздники 2026 года

«Байкалкредобанк» опубликовал график работы на последнюю неделю апреля и майские праздники. Обслуживание клиентов 30 апреля и 8 мая будет вестись по сокращенному расписанию – с 09:00 до 16:00 без перерыва на обед.

С 1 по 3 мая включительно, а также 11 мая объявлены выходными днями.

В период с 4 по 7 мая включительно отделения будут работать в обычном режиме – с 09:00 до 17:00 без обеда.

По всем возникающим вопросам клиенты могут обращаться по телефонам: (3952) 24-16-20, 20-30-05 в Иркутске по адресу ул. Ленина, 18, а также (39543) 66-127 в Усолье-Сибирском по адресу ул. Менделеева, 65а.

