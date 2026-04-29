Путин призвал депутатов не зацикливаться на запретах

Президент России Владимир Путин 27 апреля на заседании Совета законодателей призвал сенаторов и депутатов не зацикливаться на выработке запретов и постоянных новых мер для нарушителей. Об этом пишет газета «Известия».

«Конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», – пояснил Владимир Путин.

Ранее президент заявил, что страна сейчас переживает переломный исторический момент.