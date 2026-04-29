Сотрудник ИНК признан лучшим сварщиком Иркутской области

Сотрудник Иркутской нефтяной компании (ИНК) Раиль Бадамшин признан лучшим на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Сварщик».

Раиль Бадамшин имеет 20-летний стаж, с 2024 года работает в компании, на участке эксплуатации и ремонта трубопроводов Марковского месторождения. Победитель представит Иркутскую область в Перми, где пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков.

– Признаюсь, я не ожидал, что займу именно первое место. То, что я вышел в финал – стало для меня неожиданностью. Эта победа стала подведением итогов моей многолетней работы – я больше 20 лет работаю сварщиком. Считаю, что такие конкурсы, прежде всего важны, чтобы привлекать в нашу профессию молодежь. В нашем деле важны терпение и желание работать. Теперь моя главная цель – достойно представить Иркутскую область в финале, – отметил Раиль Бадамшин.

Допуск к профессиональным соревнованиям регионального этапа получили специалисты, чья квалификация не ниже четвертого разряда работ и не меньше третьего уровня квалификации рабочих по профессиональному стандарту «Сварщик». Это 10 высококвалифицированных сотрудников ведущих предприятий промышленности региона с опытом от семи до 22 лет.

Участники продемонстрировали свои профессиональные знания и навыки в практической и теоретической частях конкурса. Эксперты оценивали не только точность и качество выполнения сварных швов, но и соблюдение правил техники безопасности и сроков работы, организацию рабочего места.

Мероприятие, направленное на поддержку рабочих специальностей, прошло в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Организатором соревнований на уровне региона выступило министерство труда и занятости Иркутской области.

Победители федерального этапа этого года получат денежные призы: один миллион рублей за первое место, 500 тысяч рублей за второе, 300 тысяч рублей за третье. Церемония награждения пройдет в декабре в Москве.

Напомним, в прошлом году лучшим сварщиком Иркутской области стал электрогазосварщик 6 разряда «ИНК-СтройНефтеГаз» Владимир Долгов, а второе место занял Алексей Татаринов, электрогазосварщик 6 разряда ИНК. На федеральном этапе Владимир Долгов вошел в пятерку сильнейших специалистов России среди 38 мастеров со всей страны.

ИНК традиционно уделяет большое внимание профессиональному развитию и обучению сотрудников, а также популяризации рабочих специальностей. Компания ежегодно проводит в Иркутске Фестиваль профессий, где рассказывает о нефтегазовой отрасли, презентует вакансии и карьерные возможности.