Антирекорд: жители Иркутской области за сутки заявили о хищении аферистами 40 млн рублей

ГУ МВД России по Иркутской области зафиксировало антирекорд года: местные жители за сутки объявили о пропаже 40 млн рублей, которые похитили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились девять человек. Самую большую сумму потеряла 49-летняя жительница одного из рабочих поселков Приангарья. На такие деньги ее развел «Альберт из Франции», с которым она познакомилась в Интернете летом прошлого года.

Мужчина рассказывал о своей жизни и о способе заработка на инвестициях. С его слов, доходность от одной сделки может доходить до 30%. Собеседник даже обещал приехать в Россию и встретиться с жертвой обмана на майских праздниках в Иркутске. Также он связал ее с «трейдером» и «главным брокером», которые помогали вести фиктивные сделки с помощью приложения.

На экране доход стремительно рос, но вывести средства не получалось: жертве объяснили, что средства находятся под санкциями европейской биржи, и забрать их можно только после открытия ячейки с внесением новых денег. Чтобы отправить необходимые средства своим консультантам, сибирячка заложила автомобиль, заняла деньги у родственников и знакомых, а также оформила кредиты в банках. Суммарно она перевела 15,5 млн рублей.

Крупную сумму аферистам отдала и 27-летняя жительница Черемхово. Ее под предлогом получения социальной выплаты убедили перевести 10,6 млн рублей.

Кроме того, 64-летняя чиновница по поручению мнимых сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ перевела на «безопасный счет» около 5,8 млн рублей, чтобы спастись от вымышленного уголовного преследования за финансирование проукраинских организаций.