Новости

Число вагонов пригородных поездов в Приангарье увеличат в два раза

Количество вагонов в пригородных поездах будет увеличено с 30 апреля в два раза в Иркутской области. Это связано с майскими праздниками.

Дополнительные вагоны планируется включить в 34 состава, так как количество пассажиров в длительные выходные традиционно возрастает. Удлиненные поезда будут ходить до 12 мая 2026 года.

С четырех до восьми вагонов – будет увеличена составность следующих пригородных поездов:

  • №6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая,
  • №6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный,
  • №6320 Иркутск-Сортировочный – Подкаменная,
  • №6323 Подкаменная – Иркутск-Сортировочный,
  • №6305 Большой Луг – Черемхово,
  • №6108 Черемхово – Кая,
  • №6321 Кая – Черемхово,
  • №6415 Половина – Зима,
  • №6114 Зима – Кая,
  • №6302 Мальта – Большой Луг,
  • №6307 Большой Луг – Иркутск-Сортировочный,
  • №6335 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный,
  • №6311 Кая – Черемхово.

В остальных поездах появятся по два и четыре дополнительных вагона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес