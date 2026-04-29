Число вагонов пригородных поездов в Приангарье увеличат в два раза

Количество вагонов в пригородных поездах будет увеличено с 30 апреля в два раза в Иркутской области. Это связано с майскими праздниками.
Дополнительные вагоны планируется включить в 34 состава, так как количество пассажиров в длительные выходные традиционно возрастает. Удлиненные поезда будут ходить до 12 мая 2026 года.
С четырех до восьми вагонов – будет увеличена составность следующих пригородных поездов:
- №6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая,
- №6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный,
- №6320 Иркутск-Сортировочный – Подкаменная,
- №6323 Подкаменная – Иркутск-Сортировочный,
- №6305 Большой Луг – Черемхово,
- №6108 Черемхово – Кая,
- №6321 Кая – Черемхово,
- №6415 Половина – Зима,
- №6114 Зима – Кая,
- №6302 Мальта – Большой Луг,
- №6307 Большой Луг – Иркутск-Сортировочный,
- №6335 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный,
- №6311 Кая – Черемхово.
В остальных поездах появятся по два и четыре дополнительных вагона.