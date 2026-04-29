Электросамокаты могут исчезнуть из общественных мест Иркутска

Администрация Иркутска разрабатывает нормативно-правовой документ, согласно которому планируется запретить передвижение самокатов в ряде общественных мест. Подробности сообщает городская Дума.

Предлагается запретить передвижение на площади и сквере Кирова, мемориальном комплексе «Вечный Огонь», Нижней набережной Ангары от памятника Александру III до бульвара Гагарина в дни проведения массовых мероприятий, на детских и спортивных площадках, пешеходных зонах шириной менее 1,5 метра.

Кроме того, рассматривается ограничение использования средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах города с 12:00 по 23:00.

Еще из предложений – ограничить их скорость до 10 км/ч на бульваре Гагарина, Верхней набережной Ангары, Урицкого, островах Юность и Конный, в парках Комсомольский, им. Парижской коммуны, историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора», на пешеходных переходах и прилегающих к ним территориям в радиусе пяти метров, тротуарах, примыкающих к остановочным пунктам, социально-значимым объектам.

Отмечены и требования к парковке: запрет размещения на тротуарах (если ширина прохода для пешеходов составляет менее 1,5 метров), в арках зданий, на газонах, цветниках, остановках общественного транспорта (ближе пяти метров к ним), на расстоянии 10 метров от входов в подъезды жилых домов, учреждений здравоохранения, образования. Ответственность за соблюдение правил на прокатных самокатах будут нести операторы.

По данным администрации, аварийность с участием средств индивидуальной мобильности носит сезонный характер – рост происшествий начинается в апреле. Так, почти за два года на территории Иркутска произошло 46 ДТП. В результате аварий пострадали 45 человек (17 из них – несовершеннолетние), один погиб.

Для окончательного принятия решения планируется учесть мнение жителей, поэтому депутаты предлагают иркутянам выразить свою позицию и идеи через обращения в администрацию города. Повторно обсудить эту тему планируется в июне на площадке Думы.