Инго Банк — победитель премии CX WORLD AWARDS

Инго Банк стал победителем премии в индустрии клиентского сервиса CX WORLD AWARDS в номинации «Лучший проект изменения и улучшения пути клиента (CJM) в финансовом секторе».

По итогам сезона 2025/2026 Инго Банк получил награду за проект по улучшению клиентского пути оформления и доставки дебетовой ИнгоКарты . Команда пересобрала процесс целиком — от подачи заявки до получения карты: сократила лишние шаги, упростила взаимодействие, повысила скорость и прозрачность на каждом этапе.

Кроме того, Инго Банк занял 2 место и получил высокую оценку жюри в номинации «Лучший проект CX-трансформации в бизнесе». Эксперты отметили системный подход к изменениям: развитие клиентоцентричной модели, внедрение инициатив на основе обратной связи клиентов и интеграцию CX-практик в ключевые бизнес-процессы.

«Победа и признание профессионального сообщества — результат большой работы всей команды Банка. Для нас мнение клиента — не формальность, а основа для изменений. Детальный анализ, быстрые инициативы и стратегические решения при поддержке руководства дают результат, которым можно гордиться», — отметила директор по клиентскому опыту Инго Банка Александра Гусева.

CX WORLD AWARDS — одна из крупнейших профессиональных премий в сфере клиентского опыта. Ежегодно премия объединяет сотни компаний и экспертов рынка, отмечая лучшие проекты, инициативы и стратегии, направленные на развитие клиентоцентричного подхода. Всего в рамках премии было представлено 38 номинаций и более 450 проектов.

