«Бизнесу невыгодно»: власти объяснили отсутствие официальных пляжей в Иркутской области

Совещание, посвященное организации и развитию пляжей на территории Приангарья, состоялось в Иркутске. В его рамках были названы причины отсутствия таких пространств в регионе.

«На сегодняшний день в регионе нет официальных пляжей. Такая ситуация сложилась в силу целого ряда причин. Среди них – юридические коллизии, отсутствие заинтересованности предпринимателей из-за высоких затрат и повышенной ответственности, строгий контроль качества воды», – пояснили в областном правительстве.

Чтобы решить проблему, планируется проанализировать опыт соседних регионов, где организованы официальные пляжи, изучить законодательную базу.

Муниципальным образованиям Иркутской области, на территории которых есть популярные места отдыха у воды, поручено заняться поиском предпринимателей, заинтересованных в организации такого бизнеса.