Световое шоу устроят на телебашнях Иркутска и Братска 1 мая

На телебашнях Иркутска и Братска включат тематическую подсветку в честь Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Об этом информирует пресс-служба областного радиотелевизионного передающего центра.

На башнях будут транслировать два сюжета. В рамках первого покажут яркие весенние цветы, переливы и надпись «1 мая – день весны и труда. МИР, ТРУД, МАЙ!!!».

В рамках второго на фоне голубого неба с улетающими вверх воздушными шарами красного, белого и синего цветов появится поздравление: «1 мая – Праздник Весны и Труда. Друзья, с праздником!».

Иллюминация будет работать с 21:00 до 00:00. Аналогичные световые шоу состоятся и в других российских городах.