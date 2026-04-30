Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 апреля: 10 989,8398 руб/1 г золота и 176,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 989,8398 руб.
- 1 грамм серебра - 176,2000 руб.
- 1 грамм платины - 4 680,1099 руб.
- 1 грамм палладия - 3 524,5300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 278,5399 р. (2,47%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1100 р. (3,35%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,8602 р. (2,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2700 р. (0,77%).
