«Пробой поддержки»: Индекс МосБиржи рухнул ниже 2700 пунктов

В среду, 29 апреля, на российском фондовом рынке возобновились активные распродажи. Индекс МосБиржи пробил вниз психологически важную отметку в 2700 пунктов, коснувшись минимума в 2693 пункта. Падение составило более 1,5%.
Аналитики БКС «Мир инвестиций» отмечают, что закрытие дня ниже этого уровня поддержки может стать сигналом к слому многомесячного боковика (диапазона 2800–2700 п.) и усилит давление «медведей» на рынок.
Ключевые причины падения:
- Жесткая риторика ЦБ. Рынок негативно отреагировал на итоги заседания Банка России в пятницу. Несмотря на снижение ставки, регулятор повысил прогноз по её верхней границе, что инвесторы восприняли как сигнал о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) из-за рисков разгона инфляции во втором полугодии.
- Геополитика. Отсутствие прогресса в мирных переговорах сохраняет высокую геополитическую риск-премию в российских активах, что сдерживает их рост.
- Валютный фактор. Курсы доллара и юаня находятся на многолетних минимумах. Это отражает дисбаланс на валютном рынке: спрос ограничен высокой ставкой и бюджетным правилом, а предложение велико из-за дорогой нефти. Эксперты предупреждают, что в мае ситуация может измениться — Минфин вернется к покупкам валюты, что способно развернуть курс доллара к отметке 80 и поддержать акции экспортеров.
- Нефтяной фактор (спорно). Попытки объяснить падение выходом ОАЭ из ОПЕК аналитики БКС считают сомнительными. Цена нефти Brent продолжила расти к $112, а реакция нефтетрейдеров была спокойной.
