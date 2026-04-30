Водители и машинисты занимают 63% вакансий в логистике Иркутской области в 2026 году

Наиболее востребованными специалистами в сфере транспорта и логистики в Иркутской области остаются водители, на чью долю приходится 34% всех вакансий. Такие данные приводят эксперты hh.ru и ГК «Деловые Линии» по итогам анализа рынка труда за 2026 год. Еще 29% вакансий занимают машинисты, а замыкают тройку лидеров курьеры с долей 10%.

В ГК «Деловые Линии» рассказали о подходах к удержанию водителей. «Когда водители приходят к нам, в первую очередь они оценивают, понятны ли им рабочие процессы и стабильны ли условия труда. Поэтому мы стараемся сделать процесс трудоустройства максимально простым: сотрудник сначала проходит инструктаж и обучение в автоколонне. Затем за ним закрепляется бригадир, который курирует по всем рабочим вопросам, а при необходимости организует стажировку с опытным специалистом. Каждый день работы оплачивается по путевому листу, в том числе время простоя», – сообщили в пресс-службе компании.

Кладовщики занимают 9% вакансий в регионе, грузчики, упаковщики и комплектовщики – по 6%, менеджеры по логистике и ВЭД, а также диспетчеры – по 3%. Главный сдвиг в требованиях к соискателям произошел в цифровой сфере: владение 1С, WMS и терминалами сбора данных становится базовым набором компетенций. Кроме массовых позиций растет спрос на специализированных сотрудников – SCM-аналитиков, специалистов по кибербезопасности цепей поставок и продуктовых менеджеров маркетплейсов. В «Деловых Линиях» добавили, что со второго квартала 2026 года проиндексировали зарплаты дальнобойщиков.

Ранее основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров заявил о том, что проблем с кадрами в логистике нет. «Многие соискатели все еще живут в 2023-м, когда за ними очередь стояла. Сегодня ситуация обратная – в любой отрасли. Проекты сворачиваются, люди выходят на рынок труда. Где были вакансии – их быстро закрыли», – рассказал он Газете Дело.