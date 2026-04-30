Экономика России в марте показала рост: ВВП увеличился на 1,8%

По данным Минэкономразвития, в марте 2026 года российская экономика продемонстрировала положительную динамику: объём ВВП вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости. Это стало переломным моментом после февральского спада на 1,1% год к году.

По итогам первого квартала 2026 года динамика ВВП осталась отрицательной и составила минус 0,3% г/г. Стоит отметить, что ранее министерство оценивало снижение в феврале на уровне 1,5%, а в январе — на 2,1%. Корректировка показателей связана с пересмотром данных Росстатом, в первую очередь по оптовой торговле.

На фоне этих изменений деловой климат в стране начал восстанавливаться. В апреле индикатор бизнес-климата Банка России вернулся в положительную зону и составил 2,2 пункта. Предприятия стали более оптимистично оценивать перспективы производства и спроса: соответствующие прогнозы выросли на 0,8 и 1,5 пункта соответственно. Ценовые ожидания бизнеса при этом стабилизировались.

Несмотря на позитивные сдвиги, общая экономическая ситуация остаётся непростой. По итогам совещания у Президента РФ было отмечено, что за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%. Владимир Путин поручил правительству разработать конкретные меры для стимулирования экономического роста и возобновления деловой активности.