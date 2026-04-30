Инфляция в России: недельный рост ускорился, но годовая — замедлилась

По данным Росстата, в период с 21 по 27 апреля 2026 года недельный рост потребительских цен в России ускорился до 0,05% по сравнению с 0,01% на предыдущей неделе. Однако годовая инфляция (за последние 12 месяцев) к 27 апреля, напротив, снизилась до 5,62% с отметки 5,68%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к концу апреля потребительские цены выросли на 3,21%, а с начала месяца — на 0,23%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за неделю увеличилась на 0,1%.

В пятницу Банк России принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Несмотря на это, регулятор в своём комментарии проявил осторожность. В заявлении ЦБ не был отмечен инфляционный позитив предыдущих недель, а акцент был сделан на том, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются. Кроме того, подчёркивалось сохранение существенной неопределённости со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Обнадеживающим можно назвать лишь тезис о том, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. Однако на последующей пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о существенном росте проинфляционных рисков. По её словам, они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. В этих условиях регулятору требуется более осторожный и взвешенный подход. В связи с этим был немного повышен прогноз средней ключевой ставки на этот год — до 14–14,5%, а на следующий — до 8–10%.