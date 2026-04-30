ЦБ закручивает гайки: В России ужесточили выдачу рискованной ипотеки

Банк России ужесточил правила выдачи ипотечных кредитов на III квартал 2026 года. Регулятор ввел новые ограничения (макропруденциальные лимиты) для банков, чтобы снизить долю рискованных займов.

Что меняется?

В первую очередь, меры коснутся ипотеки на квартиры в новостройках и готового жилья. ЦБ обеспокоен ростом просрочек: доля долгов с задержкой платежей свыше 90 дней выросла с 0,6% до 1% за год.

Теперь банкам будет сложнее выдавать кредиты:

Клиентам, которые тратят на погашение долгов более 80% своего дохода (ПДН > 80%).

Заемщикам с первоначальным взносом менее 20%.

В Центробанке уточняют, что это не приведет к массовым отказам, так как новые правила соответствуют текущей ситуации на рынке.

Кроме того, аналогичные ограничения вводятся для кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и потребительских займов под залог недвижимости.

Напомним, в марте 2026 года российский рынок ипотеки показал уверенный рост, компенсировав февральское снижение. Общий объем выдач достиг 230 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Домклик» от Сбера. Ключевым фактором восстановления стало снижение ключевой ставки ЦБ. Это придало мощный импульс сегменту базовой ипотеки, где ставки не субсидируются государством.