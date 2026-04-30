Россия намерена остановить военные действия в честь Дня Победы: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия решила объявить перемирие в честь Дня Победы, цена легкового автомобиля в РФ за 12 лет выросла в три раза, банки обеспокоил переход россиян на наличные, а власти Иркутской области объяснили отсутствие официальных пляжей. Подробнее – в обзоре СИА.

Праздничное перемирие

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о прошедшем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. С соответствующим предложением выступил Трамп: «У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать», – сказал он по итогам переговоров журналистам.

Рост цен на авто

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за 12 лет – с 2014 по 2026 год – увеличилась более чем в три раза: с 1,2 млн до 3,79 млн рублей. На удорожание повлияло несколько факторов – введенные в 2015 году санкции, девальвация рубля, пандемия 2020-2021 годов, которая привела к дефициту машин по всему миру на фоне сбоя цепочек поставок. Цены на авто с пробегом тоже выросли за указанный период на 210% – с 435 тыс. до 1,35 млн рублей. Приход же на рынок в последние пару лет доступных китайских авто стабилизировал ситуацию.

Беспокойные наличные

Заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов заявил о беспокойстве банков по поводу перехода россиян на наличные. «Это [наличный расчет] в целом ухудшает ситуацию для всего сектора, нагрузку на экономику тоже увеличивает, потому что понятно, что обслуживание наличного оборота намного дороже, чем проведение безналичных операций», – сказал он, отметив, что если ранее доля безналичного расчета росла, то теперь динамика остановилась. Изменения связывают с повышением налогов.

Невыгодные пляжи

Власти назвали причины отсутствия официальных пляжей в Иркутской области. «На сегодняшний день в регионе нет официальных пляжей. Такая ситуация сложилась в силу целого ряда причин. Среди них – юридические коллизии, отсутствие заинтересованности предпринимателей из-за высоких затрат и повышенной ответственности, строгий контроль качества воды», – пояснили в областном правительстве. Проблему планируется решать с учетом опыта других регионов и при взаимодействии с бизнесом.

Ограничения для самокатов

Администрация Иркутска разрабатывает нормативно-правовой документ, согласно которому планируется ввести ограничения для электросамокатов. В частности, рассматривается возможность запретить их передвижение в общественных местах в дни проведения массовых мероприятий, понизить скорость движения в некоторых зонах, запретить размещение вблизи домов, школ, больниц. Ответственность за соблюдение правил на прокатных самокатах будут нести операторы. Меры хотят ввести в связи с повышением аварийности, связанной с самокатами.