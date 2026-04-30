Налоги на крипту: Правительство одобрило новые правила для цифровых активов

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые вводят единые правила игры для цифровых валют и цифровых прав. Документ синхронизирует законодательство с проектом закона о регулировании этой сферы, сообщает Интерфакс.
Ключевые изменения:
- Освобождение от НДС. Реализация беспоставочных иностранных цифровых прав (удостоверяющих денежные требования), а также услуги цифровых депозитариев и обменников освобождаются от налога на добавленную стоимость.
- Налоговые агенты. Брокеры и доверительные управляющие станут налоговыми агентами по НДФЛ при выплатах по операциям с криптовалютой. Это упростит жизнь инвесторам.
- Учет убытков для граждан. Физлица смогут зачитывать прибыль и убытки по крипте внутри одного года, но переносить убытки на будущие периоды будет нельзя.
- Льготы для долговых ЦФА. Для долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) на биржевом рынке предусмотрен перенос убытков на будущее и зачет с результатами по ценным бумагам.
- Налог на прибыль для бизнеса. Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой в рамках внешнеторговых контрактов будут учитываться в общей налоговой базе (приравнивание к валюте). Периодические платежи по долговым ЦФА также включаются в базу, но для рублевых активов на организованном рынке предусмотрена льготная ставка.
