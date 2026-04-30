Новости Налоги на крипту: Правительство одобрило новые правила для цифровых активов Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые вводят единые правила игры для цифровых валют и цифровых прав. Документ синхронизирует законодательство с проектом закона о регулировании этой сферы, сообщает Интерфакс. Ключевые изменения: Освобождение от НДС. Реализация беспоставочных иностранных цифровых прав (удостоверяющих денежные требования), а также услуги цифровых депозитариев и обменников освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Налоговые агенты. Брокеры и доверительные управляющие станут налоговыми агентами по НДФЛ при выплатах по операциям с криптовалютой. Это упростит жизнь инвесторам.

Учет убытков для граждан. Физлица смогут зачитывать прибыль и убытки по крипте внутри одного года, но переносить убытки на будущие периоды будет нельзя.

Льготы для долговых ЦФА. Для долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) на биржевом рынке предусмотрен перенос убытков на будущее и зачет с результатами по ценным бумагам.

Налог на прибыль для бизнеса. Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой в рамках внешнеторговых контрактов будут учитываться в общей налоговой базе (приравнивание к валюте). Периодические платежи по долговым ЦФА также включаются в базу, но для рублевых активов на организованном рынке предусмотрена льготная ставка.

