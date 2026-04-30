Трамп заявил о военном поражении Украины — оговорка или правда?

Президент США Дональд Трамп заявил о военном поражении Украины в ходе встречи с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете, сообщает CNN. Трансляция велась Белым домом, передаёт РБК.

Отвечая на вопрос о том, какой конфликт завершится раньше — российско-украинский или война США с Ираном — Трамп сказал: «Не знаю. Возможно, сроки схожие. Думаю, Украина в военном плане потерпела поражение».

Затем американский лидер привёл статистику, касающуюся войны с Ираном: «Там 159 кораблей — каждый сейчас под водой, это довольно неплохо. Им будет трудно восстановить военно-морской флот».

CNN отмечает, что Трамп, вероятно, оговорился, говоря о поражении Украины, имея в виду Иран. Ранее он утверждал, что США потопили все 159 иранских кораблей за время конфликта.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал инициативу, отметив, что этот праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

22 апреля начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков заявил, что переговоры между Россией, США и Украиной пока заморожены. Кремль связывает паузу с изменением приоритетов американских переговорщиков из-за начала конфликта США с Ираном.