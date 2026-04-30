Байкал теряет туристов: тенденция к спаду

Аналитики Банка России зафиксировали спад интереса к отдыху на озере Байкал, расположенном в Иркутской области, по итогам февраля и марта 2026 года. Стоит отметить, что рост потребительской активности замедлился по всей стране.

«Прозрачный лед Байкала, поездки на хивусах, завораживающие пейзажи – все это стало визитной карточкой зимнего и весеннего Байкала. Наше озеро привлекает путешественников со всей планеты круглый год. Вместе с тем туристические компании отмечают более медленные темпы роста потока туристов в феврале-марте, чем в прошлом году. Туристы стали реже оформлять ранние брони и планировать продолжительные путешествия», – прокомментировала заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Инна Юдина.

Он добавила, что отдыхающие выбирают более бюджетные решения для поездок, бронируя жилье самостоятельно. Кроме того, многие российские туристы предпочли отдых на Байкале в межсезонье, чтобы сэкономить.

По данным экспертов, у Иркутской области появились конкуренты, которые переманивают гостей: это Бурятия и Алтай. Они создали на своих территориях продукты, привлекательные для отдыхающих. Более того, Бурятия стала возить своих туристов на остров Ольхон, фактически «захватывая» соседнюю территорию. Это удается делать из-за выгодных цен на авиаперелеты.