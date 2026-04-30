В России измерили скорости мобильного интернета

МегаФон продемонстрировал наилучший результат по скорости передачи данных в ходе исследования Vigo, проведенного на российской платформе Merilo. Верхний уровень скоростей оператора для большинства пользователей достиг 65,56 Мбит/с, что почти на 10% выше, чем у ближайшего конкурента.

Для определения лидерства аналитики использовали интегральный показатель Vigo Speed Score, выстроенный на основе клиентского опыта при передаче данных и общей производительности сети, включая скорость скачивания и загрузки. Согласно данным экспертов, МегаФон набрал 78,45 балла, что позволило оператору стать лидером по скорости.

Всего на платформе Merilo в первом квартале 2026 года было проведено почти 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройствах в сетях всех мобильных операторов. Скорость скачивания у МегаФона по 90-му перцентилю, характеризующему верхний уровень скоростей для большинства пользователей, достигла 65,56 Мбит/с.

«Высокая скорость мобильного интернета уже давно стала необходимостью для миллионов наших абонентов. Мы продолжаем развивать сеть не только за счёт строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.