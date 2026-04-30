«Нестабильность»: Экономист Зубаревич одним словом описала ситуацию в экономике России

Экономист и профессор МГУ Наталья Зубаревич охарактеризовала текущую ситуацию в российской экономике как «нестабильность». По её словам, страна находится в состоянии «двух скоростей»: одни отрасли растут, другие впадают в рецессию, а третьи балансируют на грани. Свое мнение она озвучила на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» в Нижнем Новгороде, передаёт РБК.

«В России уже второй год подряд наблюдается спад в машиностроении, производстве стройматериалов, черной металлургии и добыче нефти. При этом растут оборонный комплекс и агросектор. Сервисы, которые до последнего держались, в 2026 году переживают переломный момент. Ситуация очень сложная: есть отрасли в кризисе, есть растущие, а есть те, которые находятся в ожидании рецессии. Одним словом — нестабильность», — отметила Зубаревич в ходе сессии «Разговор экономистов: макроэкономика России и региональные траектории промышленного роста».

По данным Минэкономразвития, в 2025 году машиностроение показало рост производства на 7,7% третий год подряд. В то же время производство стройматериалов сократилось на 8,3%, а металлургия — на 2,1%, сообщает Росстат. Общий объем добычи нефти снизился примерно на 1% по сравнению с 2024 годом, сообщил вице-премьер Александр Новак. Агросектор вырос примерно на 4,9% в сопоставимых ценах.

Экономист также обратила внимание на проблемы лесоперерабатывающей отрасли в северо-западной России и угольной промышленности, особенно в Кемеровской области. «В этом регионе спад постоянный. Основная причина — экспорт 50 млн тонн угля в Европу уже не восстановить, а перенаправить весь объем на Восток невозможно. Кемеровская область ещё не достигла дна кризиса», — предупредила Зубаревич.

Говоря об инфляции, она подчеркнула, что у Центрального банка России практически не было альтернатив ужесточению денежно-кредитной политики. «Два года мощного бюджетного импульса, в основном в непроизводственные отрасли, разогнали инфляцию. ЦБ мог бороться с ней только ключевой ставкой. Можно спорить о том, насколько её повысили и как быстро снижали, но другого инструмента просто не было», — резюмировала эксперт.

Инфляция в России в 2025 году составила 5,59% против 9,52% в 2024 году. По данным Минэкономразвития, в период с 14 по 20 апреля годовая инфляция достигла 5,77%. На заседании 24 апреля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых.

Ранее академик РАН Роберт Нигматулин заявил, что текущий кризис — это не временное явление, а следствие глубоких структурных проблем, которые требуют немедленного «ремонта» экономики.

По мнению ученого, попытки лечить экономику простым повышением ключевой ставки — это путь в тупик. Это не лечение, а усугубление болезни, которое ведет к «всем болям и бедам». Ситуация не выровняется сама собой, потому что менять нужно всё.

Основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко также считает, что текущая денежно-кредитная политика «убивает» российскую экономику. По его мнению, ситуация в экономике выглядит «более негативной, чем позитивной» из-за двух ключевых факторов. Во-первых, высокой стоимости денег. По словам бизнесмена, текущие ставки делают невозможным ведение долгосрочных инвестиционных проектов. «В принципе, цель достигается — экономика убивается», — констатировал он, указывая на исчезновение предложения товаров и услуг. Во-вторых, завышенного курса рубля. Мельниченко считает, что курс национальной валюты не соответствует фундаментальным значениям и лишает российских экспортеров конкурентоспособности на мировых рынках.

Общая экономическая ситуация остаётся непростой. По итогам совещания у Президента РФ было отмечено, что за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%. Владимир Путин поручил правительству разработать конкретные меры для стимулирования экономического роста и возобновления деловой активности.