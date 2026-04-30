Средняя ставка по полугодовым вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ упала до 13%

Проценты по вкладам в российских банках продолжили снижаться вслед за решением Банка России опустить ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Согласно индексу вкладов Финуслуг, рассчитываемому по данным двадцати крупнейших банков по объему депозитов физлиц, наибольшее сокращение доходности зафиксировано по длинным вкладам от полутора лет. Меньше всего ставки снизились у годовых депозитов.

По состоянию на 29 апреля средняя ставка по полугодовым вкладам опустилась до 13% годовых, потеряв 0,14 процентного пункта относительно уровня на 24 апреля. Доходность трехмесячных депозитов снизилась на 0,12 п.п. — до 13,56%, а годовых — лишь на 0,05 п.п., до 12,23%.

Наибольшее сокращение произошло по трехлетним вкладам — на 0,19 п.п., до 10,82%, а также по полуторагодовым и двухлетним депозитам — на 0,15 п.п. каждый, до 11,25% и 11,06% соответственно.

С момента снижения ключевой ставки изменение тарифов по вкладам произошло в десяти банках из топ-20. При этом одиннадцать кредитных организаций ставки сохранили, восемь — снижали, а один банк увеличил ставки по годовым вкладам.