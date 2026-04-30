Новые дороги и парковки для туристов построят в Байкальске

Город Байкальск Иркутской области за 1,5 года сделают привлекательнее для туристов. Здесь планируется создать новую инфраструктуру на территории особой экономической зоны. Соответствующие работы планируется начать уже в мае. Сейчас ведутся поиски подрядчика, который ими займется, следует из данных RosTender.info.

Планируется построить дорожную сеть, в том числе создать тротуары, которые будут отделаны плиткой, и велосипедную дорожку. Пешеходные зоны подойдут для семейного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе. Запланировано оборудование скейтпарка. На площадках обустроят резиновое покрытие.

Парковки оснастят навигацией и видеонаблюдением. Установят наружное освещение. Предусмотрены создание газонов, цветников, посадка деревьев, кустарников, размещение малых архитектурных форм, а также ряд других работ.

Завершить реализацию проекта планируют до 20 сентября 2027 года. Стоимость составляет 896,3 млн рублей.