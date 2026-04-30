Силуанов объяснил, почему наличные дома вредят и кошельку, и экономике России

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России сложилась парадоксальная ситуация. Сбережения есть у большинства граждан, однако эти средства лежат «мертвым грузом» — они не приносят доход своим владельцам и не работают на экономику страны, передаёт РИА Новости.

«Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять?» — задал вопрос Силуанов на просветительском марафоне.

По его словам, хранение наличных дома ведет к их обесцениванию из-за инфляции. Чтобы деньги начали работать, их необходимо инвестировать в финансовые инструменты: от банковских депозитов и облигаций до акций и паев в инвестиционных фондах.

Министр также отметил положительную динамику: доля россиян, имеющих финансовую подушку безопасности, выросла с трети населения в 2017 году до половины сейчас.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Альфа-Саммите заявила, что после 2022 года западные рынки капитала оказались закрыты для российских компаний. В связи с этим сбережения граждан внутри страны стали практически единственным источником финансирования экономики. «Сейчас мировые сбережения как источник финансирования нам недоступны. У нас есть только российские сбережения», — пояснила глава ЦБ.

По её словам, именно эта зависимость от внутреннего ресурса является причиной того, что высокая инфляция и высокая ключевая ставка стали «новой нормой» для экономики, а не временной аномалией. «Это новая реальность, а не аномалия», — подчеркнула Набиуллина.

В 1-м квартале 2026 года объём средств физических лиц на банковских счетах в России увеличился на 0,4% и достиг 67,4 трлн рублей (по данным Банка России).

Согласно прогнозу ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений сохранит положительную динамику с ежемесячным приростом на 1–2%. Однако во втором полугодии ожидается замедление темпов роста. По итогам года совокупный объём пассивов населения в банковской системе может вырасти примерно на 10%.