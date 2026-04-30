Больше, чем по России: Сколько Иркутск тратит в год на каждого жителя

Аналитики Т-Банка проанализировали бюджеты 85 российских городов – региональных центров с населением больше 500 тысяч человек – и узнали, сколько они планируют потратить на каждого своего жителя в 2026 году. Разброс составляет от 18,8 до 316,4 тысяч рублей в год. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались.

Самые большие по России суммы на своих жителей потратит Анадырь – свыше 316,4 тысяч рублей на человека, Салехард – 296,1 тысяч, Южно-Сахалинск – 235 тысяч, Петропавловск-Камчатский – 180,3 тысяч, Ханты-Мансийск – 169,2 тысячи рублей.

Наибольшим образом экономят на своих жителях Магас – 18,8 тысячи рублей, Махачкала – 24,2 тысячи рублей, Тольятти – 25,7 тысячи, Владикавказ – 30,4 тысячи рублей, Тверь – 34,5 тысячи рублей.

Большинство населенных пунктов тратят в среднем 30–60 тысяч рублей на человека в год, или по 2,5–5 тысяч рублей в месяц на каждого горожанина.

Что касается Иркутска, то его траты немного превышают среднероссийские и составляют 61,8 тысячи рублей. В целом расходы столицы Приангарья оцениваются в 37,4 млрд рублей, доля дотаций в бюджете – 41,7% (один из наименьших показателей по стране), численность населения составляет 605,7 тысячи человек.

В Иркутске больше всего денег уходит на образование – 43,7%, ЖКХ – 24,7%, дорожные фонды – 11,7%, общегосударственные вопросы (расходы на аппарат управления – зарплату чиновников и сотрудников МФЦ, закупку бумаги, охрану зданий) – 8,4%.

Доходы же российским городам приносят налоговые отчисления, сдача в аренду недвижимости или дорог, собранные с горожан пошлины и штрафы, оказание платных услуг гражданам, поступления из вышестоящих бюджетов, а также облигации и кредиты.