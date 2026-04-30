«Загород – это очень разные форматы». Ольга Иванова, «Камертон», – о тонкостях выбора готового дома

Покупка готового дома снимает массу проблем, характерных для строительства с нуля. Однако она не исключает риски полностью – о том, как правильно выбирать загородную недвижимость, что такое настоящий поселок и в чем преимущества завершенного проекта, рассказала Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», девелопер проекта «Камертон».

«Поселок – это больше, чем дома и дороги»

Когда говорят «поселок», в большинстве случаев подразумевают лишь наличие дорог и инженерных сетей. Но, по сути, уверена Ольга, это не поселок, а просто участки под ИЖС, где каждый стремится отгородиться от мира трехметровым забором, и всё, что происходит за ним, уже не его забота.

– Настоящий поселок предполагает архитектурную целостность, единые правила, соблюдение которых контролирует управляющая компания, наличие мест общего пользования, тротуаров и ряда сервисных функций, в идеале – собственное комьюнити, – подчеркивает эксперт.

Еще 5-10 лет назад такой формат был доступен только в редком премиальном сегменте, то в настоящее время цивилизованные поселки становятся более доступными, а набор функций внутри них – более разнообразным.

– Скажем, когда мы проектировали «Камертон», то взяли за основу пример городского жилого комплекса бизнес-класса и постарались перенести этот формат за город. Мы проанализировали, что именно привлекает людей в городской жизни и почему выбирают именно этот жилой комплекс. Затем определили, какими функциями должен обладать поселок, чтобы качество проживания за городом не уступало городскому и включили это в наш проект, – рассказывает Ольга о своем подходе.

«Завершенный проект – более предсказуемая покупка»

Однако большинство девелоперских загородных проектов сегодня находятся в стадии строительства. А это, по мнению эксперта, сопряжено с определенными рисками. Например, некоторые застройщики изначально заявляют, что в поселке будут детская площадка, озеленение, прогулочные зоны, однако по факту эти обещания не выполняются – и на месте обещанной площадки может оказаться еще один дом.

– Многоквартирная застройка в городе жестко контролируется разнообразными нормами и правилами, обязательными к исполнению: невозможно возвести капитальное сооружение в центре двора – такой объект приемная комиссия просто не позволит ввести в эксплуатацию. Но в случае с ИЖС такого контроля не предусмотрено. И на каком этапе на месте детской площадки может появиться коммерческий объект? – задается вопросом Ольга.

Поэтому дома в готовом поселке с этой точки зрения – более предсказуемая покупка. Покупатель может увидеть, где именно будут расположены объекты: жилая зона, тротуары, детские площадки, ведь они уже существуют физически

– «Камертон» – один из таких примеров. Здесь есть уже готовые дома и проект благоустройства, который последовательно реализуется. Можно прогуляться и посмотреть – вот площадка для детей, вот зона для отдыха взрослых, вот дорожки, газоны, зеленые насаждения. Мы планируем основной объем благоустройства до конца 2026 года. С учетом, что ремонт в доме занимает не меньше полугода, купив жилье в «Камертоне» сейчас, семья въедет уже в полностью готовую среду, – поясняет гендиректор «Олива Девелопмент».

«Дом от девелопера – это прозрачная сделка»

Еще один плюс готовой загородной недвижимости от девелопера: простые и прозрачные юридические условия. И дом, и земельный участок приобретаются по договору купли-продажи. Никаких юридических сюрпризов, вроде неучтенных наследников, сложной цепочки собственников, а еще - понятное происхождение земельного участка.

– Ведь под определение «готовый дом» подпадают принципиально разные форматы. Это и дома в хаотичных СНТ, и жилье в благоустроенных садоводствах, деревенский формат и таунхаусы, даже загородные многоквартирные дома, виллы в закрытых премиальных поселках и коттеджи в появляющихся поселках комфорт-класса. Но все это – разные форматы: с разной стоимостью, со своими нюансами – от юридических до строительных, – подчеркивает Ольга.

И выбор между ними, должен базироваться не только на возможностях и предпочтениях, но и на понимании всех этих особенностей.

– Покупка на вторичном рынке требует юридической экспертизы: как земельных участков, так и уже построенного дома. А в идеале нужна и строительная, от сертифицированного эксперта, – отмечает Ольга. – Перед тем как принимать решение о покупке, мы рекомендуем приехать и осмотреть дом со специалистом. В городе такая практика при покупке квартиры сложилась уже давно. Логично ее перенести и на загород. Мы в «Камертоне» только приветствуем такой подход – ведь мы уверены в своих домах.

