Трезвый День Победы: Иркутская область вводит запрет на алкоголь

В Иркутской области вводят ограничение на розничную продажу алкоголя в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Запреты будут действовать в 35 муниципальных образований, информирует региональная Служба потребительского рынка и лицензирования.

Во многих населенных пунктах розничную продажу алкоголя запретят в местах проведения культурно-массовых мероприятий, а также в радиусе 100 метров от них в период всех майских праздников либо непосредственно 9 мая.

Нарушителей будут штрафовать: должностных лиц – на суммы от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Что касается кафе, баров, ресторанов, то ограничение их не затронет.