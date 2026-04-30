Цифровой день в Заксобрании: искусственный интеллект поможет улучшить жизнь в Иркутской области

В Законодательном собрании Иркутской области прошел «Цифровой день». Спикеры Сбера рассказали о технологиях искусственного интеллекта и представили цифровые решения для повышения эффективности работы государственных и муниципальных структур

Цифровые технологии уже стали важным фактором развития территорий: они помогают повышать эффективность управления, улучшать качество жизни и формировать условия для привлечения инвестиций. По оценкам экспертов, цифровизация способна добавить до 8-10% к ВВП страны.

«Мы делимся практическим опытом внедрения цифровых решений с органами власти для повышения эффективности работы региональных администраций. Уже сегодня в нескольких субъектах страны работают ИИ-помощники, которые помогают автоматизировать процессы и повышать доступность услуг для жителей», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

На мероприятии Сбер представил платформу «Новый агент» для разработки ИИ-агентов под задачи госсектора и бизнеса, работающую на базе нейросетевой модели ГигаЧат. Также были продемонстрированы уже внедрённые в других регионах решения на базе искусственного интеллекта: ИИ-ассистент для работы на портале «Госуслуги», который позволяет ускорить обработку обращений граждан, а также цифровые решения для городского транспорта и туризма, которые упрощают навигацию и логистику.

Представленные разработки могут быть адаптированы с учётом задач Иркутской области, госслужащие намерены запустить пилотное тестирование ряда проектов, чтобы повысить качество государственных услуг для жителей региона.