Иркутская область вошла в пятёрку лидеров регионов Сибири по ипотечным сделкам на новостройки в 2025 году

По итогам прошлого года Иркутская область стала четвёртой среди регионов СибФО по объёму выдачи ипотечных кредитов на квартиры в новостройках. Её доля составила 10,18%. Лидирующие позиции заняли Новосибирская область (30,5%), Красноярский край (15,8%) и Алтайский край (11,7%).

Среди покупателей квартир на вторичном рынке картина несколько другая. Здесь впереди продолжают идти Новосибирск (12,87%) и Красноярск (11,33%), затем следуют Норильск (9,07%) и Омск (8,60%), оставив позади Барнаул (6,40%) и Иркутск (5,36%). Эти различия объясняются нехваткой предложения новостроек в ряде городов, вынуждая местных жителей приобретать вторичное жильё либо переехать туда, где есть достаточное число новых домов.

«Мы видим, как растёт строительная отрасль и повышается привлекательность региона среди жителей, и мы продолжаем оставаться надежным партнером, предлагая удобные и выгодные ипотечные программы, которые поддерживают развитие региона и способствуют повышению доступности жилья для жителей Иркутской области», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Также аналитики выяснили, какие регионы Сибири пользовались наибольшей популярностью у жителей других регионов при покупке недвижимости в ипотеку в 2025 году. Иркутская область заняла второе место – 26,6% ипотечных сделок было совершено в Приангарье. уступив Новосибирской области (37,5%), третье место занял Красноярский край (16,5%).

При этом в Сибирский федеральный округ чаще всего переезжают из республики Бурятия, Забайкальского края и республики Саха (Якутия).

К таким выводам пришли эксперты Аналитического центра Домклик, изучив данные по рынку жилищного строительства и ипотечных сделок Сбербанка в рамках конференции «Domclick Digital Day» в Новосибирске.