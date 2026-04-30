Большинство иркутян регулярно едят свежие фрукты и овощи

Свежие фрукты и овощи занимают важное место в рационе жителей Иркутска: 40% опрошенных иркутян едят их ежедневно, ещё 54% — несколько раз в неделю, показало исследование СберСтрахования.

В целом по стране лидерами по ежедневному потреблению стали жители Кирова (66%), Волгограда (63%), Севастополя (60%), Ярославля (59%) и Пензы (57%).

При выборе овощей и фруктов покупатели из Иркутска в первую очередь обращают внимание на свежесть и внешний вид (50%), а также на стоимость (27%) и вкусовые качества (25%).

Согласно результатам исследования, чаще всего эти продукты жители Иркутска приобретают с помощью онлайн-доставки (44%), в магазинах у дома (40%) и в супермаркетах и гипермаркетах (39%). Кроме того, каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что сам выращивает овощи и фрукты.

С наступлением сезона спрос на плодоовощную продукцию в регионе растёт: 70% участников исследования покупают больше летом и в начале осени. Ещё 9% не меняют уровень потребления в течение года. А вот 21% удаётся сократить число таких покупок за счёт собственного огорода.

Исследование показало, что летом иркутяне больше всего ждут яблоки (46%), свежую зелень и клубнику (по 25%). Также в числе наиболее ожидаемых овощей, фруктов и ягод: огурцы (19%), помидоры, груши (по 15%), сладкий перец (8%), смородина и крыжовник (7%).

«Жители Иркутской области регулярно включают овощи и фрукты в рацион, а с наступлением лета делают это заметно чаще — спрос на свежую продукцию в регионе традиционно растёт. Отрадно, что среди наиболее ожидаемых позиций — яблоки, клубника, огурцы и зелень, то есть то, что выращивают садоводы и фермеры Приангарья. Вместе с тем сельское хозяйство остаётся уязвимым к погодным условиям и другим природным факторам, способным влиять на объёмы урожая. Агрострахование в этом контексте — практический инструмент, который позволяет хозяйствам восстанавливаться после неблагоприятных событий и обеспечивать стабильные поставки свежей продукции в регион», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Исследование проводилось в апреле 2026 года. Количество респондентов составляет около 13 тыс. человек.