«Нестабильность» или «адаптация»? Эксперты разобрали экономику России на атомы

Российская экономика — это сложный организм, который одни эксперты называют «адаптирующимся», другие — «нестабильным», а третьи — «намеренно охлаждающимся». Свои мнением ведущие экономисты поделились на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород». Они объяснили, что на самом деле происходит с рынком труда, почему одни отрасли тонут, а другие растут на геополитике, и почему Россия ещё долго останется сырьевой державой, несмотря на все «тектонические сдвиги».

Экономика России: адаптация, нестабильность или «намеренное охлаждение»?

Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО:

«Могу охарактеризовать нашу экономику как отсутствие кризиса, наша экономика адаптируется к изменениям».

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО:

«Есть кризисные отрасли, есть те, кто растет, есть те, кто в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность».

Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина:

«В этом году тоже нам не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно».

Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса финансового университета:

«Мне кажется, что то, что происходит сегодня в экономике, это можно назвать намеренным охлаждением. На самом деле в экономике происходят тектонические сдвиги: меняется соотношение между отраслями, меняется направление денежных потоков, появляются совершенно новые отрасли и новые задачи и приоритеты. Если где-то прибывает, конечно же, где-то убудет».

«Мы остаёмся сырьевой державой»: почему эксперты не верят в быстрый уход от нефти и газа

Россия остается сырьевой державой, но глобальная конъюнктура и санкции меняют правила игры. Металлурги теряют рынки, аграрии страдают от пошлин и погоды, а производители удобрений и газа, наоборот, выигрывают от ближневосточного конфликта. При этом внутри страны идут «тектонические сдвиги»: строятся новые комбинаты и финансируются проекты, которые должны изменить экономику в будущем. Какие отрасли в кризисе, а какие на подъеме?

Игбал Гулиев:

«Хотим мы этого или не хотим, мы остаемся сырьевой державой. Так исторически сложилось, что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире… Если отвечать на вопрос, ушли ли мы от статуса сырьевой державы, то мы ею будем долго оставаться».

Наталья Зубаревич:

«Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали в 2024-2025 годах был примерно на 4-5%. Есть затронутые отрасли. Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура – это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…

[В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году - рост 7%, а сейчас за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе. Выигрывают, помимо удобрений, сжиженный газ. Если в Европе хватит ума не закрывать СПГ на Европу, то «Новатэк», конечно, выиграет…».

Борис Копейкин:

«Проблемы, конечно, внутренние, несмотря на все внешнее давление. Да, санкции очень мешают, создают много сложностей… К сожалению, есть труднодостижимые показатели [до 2030 года]. К сожалению, к 2030 году не будет такого количества самолётов, как заложено. А это значит, что видимо, может не оказаться вклада туризма в ВВП».

Екатерина Безсмертная:

«Переход от сырьевой и производственной к экономике более технологичной идет... К примеру, госкорпорация ВЭБ.РФ, которая сотрудничает с крупнейшими банками, сейчас финансирует огромное количество проектов, которые действительно меняют облик городов, которые в ближайшем будущем, опять-таки не завтра, может быть даже не послезавтра, тем не менее увеличат доходы отдельных территорий. Сейчас идет строительство можно обогатить нового комбината в Чукотском автономном округе. И предполагается, что когда он начнет работать, то вывоз меди вырастет на 25% в стране».