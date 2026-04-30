ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции

ВТБ стал первым на рынке банком, осуществившим конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. Банк успешно разместил 6,3 млрд штук обыкновенных акций, в результате процедуры конвертации было погашено 21,4 трлн привилегированных акций первого типа и 3,1 трлн привилегированных акций второго типа. После конвертации общее количество обыкновенных акций ВТБ составляет 12,9 млрд штук с номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Из них 74,45% находятся под контролем государства, 25,55% – в свободном обращении.

«На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля, практически 100% принявших участие миноритарных акционеров ВТБ проголосовали за конвертацию. Мы ценим высокий уровень доверия инвесторов и рассчитываем, что повышение прозрачности структуры акционерного капитала банка будет способствовать росту капитализации ВТБ», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сегодня ВТБ Регистратор завершил все процедуры по конвертации привилегированных акций банка ВТБ в обыкновенные акции. Эта первая для рынка и нас сделка подобного рода, она проведена в кратчайшие сроки», – сказал генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.

Конвертация прошла по цене 82,67 рублей за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году.