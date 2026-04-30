В Иркутске прошла традиционная донорская акция ИНК

В офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел традиционный День донора. Программа реализуется с 2017 года в рамках стратегии «Здоровая компания».

Это вторая по счету акция в этом году. В этот раз 74 участника сдали 33 литра цельной крови. Девять человек стали донорами впервые, один сотрудник вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. В феврале этого года участие приняли 75 сотрудников ИНК.

Также в этом году впервые состоялась выездная донорская акция на объектах ИНК в Усть-Кутском районе. В начале марта специалисты Иркутской областной станции переливания крови работали на Ярактинском месторождении, а также на Иркутском заводе полимеров. По итогам мероприятий в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 57 человек.

Напомним, реальное совпадение генотипов между донором и пациентом случается редко — один случай на десять тысяч, но именно такие совпадения спасают жизни. В Иркутской области уже 74 человека стали реальными донорами. Среди них — и сотрудники ИНК, в том числе Илья Ковалев, который помог пациенту из Рязани.

Корпоративное донорство в ИНК развивается с 2022 года. За это время компания провела более 14 Дней донора, организовано более 1000 донаций крови. К Федеральному регистру доноров костного мозга присоединился 538 сотрудников. Только в 2025 году участие в акциях приняли 340 человек.

Программа реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между АО «ИНК-Капитал», Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России и Иркутской областной станцией переливания крови. Цель сотрудничества — развитие донорства костного мозга в регионе. За активную работу в этой сфере компания отмечена дипломом и медалью Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».