Последний звонок в Иркутской области: когда прозвенит и когда начнутся экзамены

В министерстве образования Иркутской области объявили, что учебный год для школьников 1–11 классов завершится не позднее 26 мая. Это значит, что уже с 27 мая ученики по всему региону выйдут на долгожданные летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.

Решение принято на основе рекомендаций Министерства просвещения РФ для обеспечения единого подхода к организации учебного процесса. Министр образования региона Максим Парфенов уточнил, что торжества Последнего звонка для 9-х и 11-х классов пройдут именно 26 мая, чтобы у выпускников осталось несколько дней на подготовку к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ начнутся 1 и 2 июня соответственно).