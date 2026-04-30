От теории к практике: В Черемховском горнотехническом колледже при поддержке Эн+ Уголь открылась новая лаборатория

Как правильно подготовить пробы угля для исследования его качества теперь студенты Черемховского горнотехнического колледжа (ЧГТК) будут знать не только в теории, но и на практике. В учебном заведении открылся современный специализированный класс для лабораторных работ и демонстрационных экзаменов по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Воплотить проект в жизнь стоимостью 7 млн рублей помогла компания Эн+ Уголь, взяв на себя большую часть затрат по создание класса.

Партнерство с профильными учебными заведениями региона и помощь в создании современных комфортных условий для подготовки будущих специалистов – одно из направлений комплексной программы Эн+ Уголь по подготовке квалифицированных кадров для своих угледобывающих предприятий, которая включает как развитие собственного персонала, так и привлечение молодых специалистов. Создание лаборатории в горном колледже – один из примеров такого сотрудничества, на него компания выделила 4 миллиона рублей.

– В 2023 году мы получили лицензию по специальности «Обогащение полезных ископаемых» в соответствии с федеральным государственным отраслевым стандартом, - рассказывает директор ЧГТК Сергей Сычев. – Тогда же приступили к капитальному ремонту аудитории, превращая ее в современную лабораторию благодаря финансовой поддержке компании Эн+ Уголь, нашего хорошего давнего социального партнера. Лабораторию станет фундаментом в освоении теоретических знаний студентами, мостом между теорией и практикой, образованием и реальным производством.

На выделенные средства был выполнен капитальный ремонт аудитории: полностью заменили полы, систему отопления, проложили новую надежную электропроводку, установили вентиляцию для безопасной и комфортной работы. Обновленное помещение получило и современное оснащение. Щековая дробилка, лабораторные сита, пробоподготовительные столы, противни и другое оборудование, обеспечивают полный производственный цикл от подготовки до анализа проб. Такое техническое оснащение превосходит аналоги в регионе и расширяет её исследовательские возможности. Одновременно здесь оттачивать свое мастерство может до пяти практикантов. К практическим занятиям в лаборатории студенты 2-3 курсов смогут приступить уже с 4 мая этого года.

– Мы как крупнейшее предприятие в Черемхово безусловно заинтересованы в молодых перспективных специалистах, чтобы они не уезжали, а оставались в нашем городе и имели возможность самореализовываться, расти профессионально, выстраивать свою карьеру. Сегодня у нас для этого созданы все условия. Такие лаборатории как раз позволяют получить необходимые практические навыки и быстрее адаптироваться на реальном производстве. Лаборатория позволит готовить специалистов как в обогащении так и в области контроля качества, все эти направления востребованы на наших предприятиях, – Кирилл Ланкин, директор Разреза «Черемховуголь» (входит в Эн+ Уголь).

Таким образом, поддержка учебных заведений – это стратегические инвестиции компании в кадровый потенциал отрасли. Создание современных лабораторий, подобной открывшейся в ЧГТК, позволяет готовить специалистов, востребованных с первого дня работы. Для сегодняшних абитуриентов выбор горных и технических специальностей – это первый шаг к стабильной и перспективной карьере в ведущей компании региона. Такое партнерство образования и бизнеса создает надежную основу для развития как молодых специалистов, так и всей угледобывающей отрасли.