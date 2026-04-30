В Эн+ и РУСАЛе состоялся первый выпуск собственной школы управленцев

Дипломы получили 285 выпускников первого потокафлагманского образовательного проекта «Лидеры Эн+ и РУСАЛ». Идея проекта – дать сотрудникам возможности для развития и карьерного роста.

Уникальность программы – в постоянной вовлеченности топ-менеджеров: команды ежемесячно защищают свои результаты перед высшими руководителями, а 32 топ-менеджера «Эн+» и «РУСАЛа» в первом потоке выступали менторами для участников.

Цель «Лидеров» – помочь в развитии самым талантливым, амбициозным и мотивированным сотрудникам холдинга и создать долгосрочную «скамейку запасных» -руководителей с широким кросс-функциональным взглядом и навыками, готовых возглавить сложные проекты и решать нестандартные задачи.

Все участники трехлетней программы зачислены в кадровый резерв, а 91% «Лидеров» получили новые назначения, в том числе на позиции руководителей предприятий и направлений, еще до ее окончания.

Чтобы принять участие в «Лидерах», нужно преодолеть серьезный отбор: конкурс составляет более 3 человек на место. Подать заявку на участие можно самостоятельно или по рекомендации руководителя. Кандидаты выполняют несколько тестирований и проходят интервью о мотивации.

Обучение состоит из двух блоков: образовательный, где участники получают новые знания и навыки по управлению проектами, цифровым технологиям, лидерству, интенсивно изучают английский или китайский язык, и проектный, в котором участники работают над решением реальных задач бизнеса и реализуют стратегические задачи развития.

Команды первого потока реализовали 88 реальных проектов – разработали несколько новых продуктов и технических решений, вывели компании на новые рынки, повысили эффективность бизнес-процессов.

24 апреля стартовал второй поток «Лидеров Эн+ и РУСАЛа». В нем участвуют 127 человек, более 70% из которых выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

«Ключевая задача программы – создать долгосрочныйкадровый резерв для реализации стратегических проектов компании. Результаты первого потока впечатляют: девять из десяти участников получили новые назначения, а во второй поток 70% участников подали заявки самостоятельно. Это подтверждает: нам удалось не только собрать в программе тех, кто готов развиваться, решать сложные задачи и возглавлять стратегические проекты, и дать им необходимые знания и навыки, но и сделать важный шаг к формированию среды возможностей и лидерства», – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛ.

«Программа появилась как ответ на запрос на наличие критической массы людей, способных менять компанию к лучшему и руководить теми масштабными проектами, которые сегодня реализуют Эн+ и РУСАЛ. По результатам первого потока мы видим существенный результат во всех регионах нашего присутствия. Он выражается как в экономическом эффектами проектов, так и в том, что люди берут на себя новую ответственность и становятся настоящими лидерами», – Игорь Галанин, директор по организационному развитию и управлению персоналом Эн+, ментор программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ».

«Мы верим, что участники программы через 5-7 лет после начала возглавят ключевые стратегические проекты и бизнесы, а уже сейчас каждый из них вовлечен в значимые для компаний проекты. 91% из тех, кто участвовал в первом потоке программы, уже получили назначения, многие по два, кто-то даже три, а некоторые – возглавили предприятия компании. Два главных результата – это реальный экономический эффект, который дают проекты участников программы, и внутренние назначения участников на ключевые позиции компании», – Марина Деревлева, директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛ.

«Участники прошли 2,5 года серьезной подготовки и сейчас они – мощная поддержка, которая придаст импульс нашему развитию. Важно, что лидеры научились оценивать свои действия через призму результата и экономического эффекта для компании», – Юлия Рафеева, заместитель финансового директора – директор по экономике Эн+, ментор программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ».