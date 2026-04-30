Открытие паромной переправы на Ольхон перенесли из-за сложной ледовой обстановки

Начало работы паромной переправы МРС – остров Ольхон переносится. Причиной стала сложная ледовая обстановка, не позволяющая паромам безопасно выйти на маршрут. Актуальную информацию о дате запуска переправы пассажирам пообещали сообщить после повторной оценки гидрометеорологических условий.

«Сообщаем о том, что начало работы паромной переправы МРС – о. Ольхон переносится по причине сложной ледовой обстановки. Актуальная информация по началу работы переправы будет после повторной оценки гидрометеорологических условий 04.05.26–05.05.26 г.», – говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, что ледовую переправу на остров закрыли 24 марта. В 2026 году ее открыли позже, чем обычно, из-за непростой ледовой обстановки – 27 февраля – и по аналогичной причине проложили по новому маршруту.