Инго Банк впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга российских банков, заняв 13 место. Рейтинг, в который включены 50 финансовых организаций, составлен на основе данных независимой системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».

Медиаиндекс Инго Банка в марте вырос на 7 позиций и составил 8 240. Это наилучший результат банка за всё время участия в исследовании.

Наибольшее влияние на рост позиций в рейтинге оказали экспертные комментарии Инго Банка в изданиях РБК, ТАСС, «Известия», «Российская газета», РИА Новости, Lenta.ru, ПРАЙМ, Forbes, Banki.ru и Газета.Ru по вопросам ключевой ставки Банка России, ситуации на валютном рынке и развития банковских продуктов.

«Впервые войти в топ-15 медиарейтинга на одном уровне с крупнейшими российскими банками — значимый результат для Инго Банка. Это достижение отражает нашу эффективность и системную работу по взаимодействию со СМИ. Мы развиваем экспертизу, ведем открытый диалог с рынком и усиливаем присутствие в ключевых медиа», — отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Инго Банка Роман Силаев.

В ежемесячном рейтинге оцениваются все банки, работающие на территории России. Рейтинг формируется на основе анализа российской медиасреды и включает более 109 тысяч источников: телевидение, радио, печатные издания, информационные агентства и интернет-СМИ. Основным критерием является медиаиндекс — показатель, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле.