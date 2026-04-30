Freedom Finance: Российский рынок растет на фоне дорожающих нефти и газа

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи днем 30 апреля поднимается на 0,8%, до 2661 пункта, РТС растет на 0,8%, до 1119 пунктов, а индекс голубых фишек прибавляет 0,89%. Рынок постепенно восстанавливается после снижения предыдущих дней, поддержку рынку дают новый виток роста цен на нефть и газ, отдельные корпоративные истории и, возможно, телефонный разговор Путина и Трампа накануне вечером.

Brent днем торгуется около $110–111 за баррель и растет более чем на 4%, российская Urals снижается на 3,35%, до $113 за баррель. Природный газ на TTF в Нидерландах дорожает сегодня на 9,54%, до $570 за тыс. куб/м. таким образом, внешний сырьевой фон остается сильным и поддерживает российский рынок акций.

На рынке металлов преобладает рост. Золото прибавляет около 1,5% и держится выше $4630 за унцию, серебро растет более чем на 2%, медь и никель также в плюсе, платина прибавляет более 2%, снижается в цене только алюминий. Золото дорожает на фоне увеличения на него мирового спроса и как защитный актив в свете усиления геополитического напряжения. Вчера Всемирный Совет по золоту сообщил, что мировой спрос на золото в 1 квартале достиг нового рекорда в $193 млрд. В целом внешний фон по металлам позитивный и усиливает поддержку сырьевых компаний.

Рубль днем умеренно слабеет. Доллар растет на 0,15%, до 75,16 рубля, евро прибавляет 0,27%, до 87,87 рубля, юань растет на 0,42%, до 10,96 рубля. Ослабление рубля происходит после завершения налогового периода, который оказывал ему поддержку и в преддверии возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила с 1 мая, что дополнительно поддерживает экспортеров, но движение пока остается умеренным.

В лидерах роста к 12:30 мск оказались Селигдар (+2,10%), Мечел (прив.) (+1,66%), Газпром (+1,73%), Полюс (+1,49%) и НОВАТЭК (+0,78%).

Рост золотодобывающих компаний идет на фоне подорожания золота.

Газпром и НОВАТЭК получают поддержку за счет существенного роста мировых цен на газ. При этом Газпром растет не только на фоне дорогого газа и нефти, но и после публикации отчетности по РСБУ за 1 квартал 2026 года. Компания получила чистую прибыль 147,54 млрд рублей против убытка 18,12 млрд рублей годом ранее, при этом выручка составила 1,79 трлн рублей и снизилась всего на 0,5% г/г. Это улучшает восприятие бумаги после слабого прошлого года и поддерживает восстановление котировок

В аутсайдерах ВТБ (-1,58%), МКПАО ВК (-1,32%), АФК Система (-1,24%), Магнит (-1,24%) и Самолет (-1,08%).

ВТБ снижается после завершения конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Количество обыкновенных акций банка увеличилось почти в 2 раза, до 12,93 млрд штук, поэтому доли миноритарных акционеров были размыты примерно вдвое. Доля государства в обыкновенных акциях выросла с 50,1% до 74,45%. После конвертации капитализация ВТБ на открытии утренних торгов достигла 1,198 трлн рублей против 608,7 млрд рублей на закрытии 29 апреля. Для рынка это негативный фактор, потому что рост капитализации в этом случае связан не с переоценкой бизнеса, а с увеличением числа акций в обращении.

Среди корпоративных событий сегодня ключевым является последний день для попадания в реестр акционеров Лукойла под дивиденды за 2025 год, что поддерживает интерес к бумаге.

Также компании продолжают публиковать отчетности за 1 квартал. Интер РАО, Россети Ленэнерго, Аэрофлот и другие раскрывают результаты по РСБУ, что формирует локальные движения в отдельных бумагах.

Во внешнем фоне сохраняется геополитическая премия в нефти. Сегодня рост усилился на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности к более жестким действиям в отношении Ирана и возможном ужесточении контроля над судоходством в Ормузском проливе.

До конца дня ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2600–2700 пунктов. По доллару ориентир 74,8–76,8 рубля, по евро 87,3–88,8 рубля. По Brent ожидаю диапазон $109–112 за баррель.