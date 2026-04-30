В Иркутской области запретили публикацию фото и видео применения и последствий атак беспилотников

Антитеррористическая комиссия Иркутской области ввела запрет на публикацию в СМИ и социальных сетях информации о применении и последствиях применения беспилотников на территории региона. Решение принято 22 апреля 2026 года на совместном заседании с оперативным штабом. Ограничения направлены на минимизацию рисков утечки данных о последствиях террористических атак и принимаемых властями мерах реагирования.

Согласно протоколу заседания, запрещено распространение текстовых, звуковых, фото- и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать тип беспилотников, место их запуска, нахождения или падения, траекторию полета, объекты атаки и характер повреждений. Под запрет также попадает информация о средствах противодействия БПЛА, включая системы ПВО и РЭБ, а также раскрытие мест дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов, военной инфраструктуры и систем охраны важных объектов на территории региона.

Запрет не распространяется на официальные публикации федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, исполнительных органов Иркутской области и органов местного самоуправления. Также разрешено распространение указанной информации со ссылкой на официальные источники. Срок действия ограничений установлен до отмены режима базовой готовности, введенного указом президента РФ от 19 октября 2022 года. Распространение таких материалов, включая перепосты в соцсетях и отправку в закрытые сообщества, расценивается как серьезная угроза общественной безопасности.

Напомним, первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района Иркутской области 1 июня. Известно, что устройства вылетели из фуры. Неравнодушные граждане пытались сбить БПЛА вручную – частично это удалось сделать. В настоящее время ведутся поиски людей, причастных к запуску оборудования.