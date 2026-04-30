В Иркутске отремонтируют улицу Восточный промузел

В Октябрьском округе Иркутска в предстоящем дорожном сезоне проведут комплексный ремонт улицы Восточный промузел. Работы протяженностью 453 метра охватят участок от улицы Ширямова до здания на Ширямова, 32/1. Модернизация будет выполнена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Текущее состояние этого объекта неудовлетворительное. Частично дорога имеет грунтовое покрытие. На отрезках, где уложен асфальт, образовались трещины и выбоины. На большом протяжении улицы отсутствует тротуар. Ранее неоднократно проводили здесь ямочный ремонт, но это временная мера, поэтому приняли решение комплексно отремонтировать Восточный промузел», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Он добавил, что район развивается, рядом расположен аэропорт и современные жилые дома, а необходимость в обновлении дорог назрела давно.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, включающие снос аварийных деревьев и кустарников, демонтаж старых бордюров и железобетонного лотка, перенос опор воздушных линий и ЛЭП, а также фрезерование старого покрытия проезжей части и тротуаров. В ходе основного ремонта установят новые бордюры и освещение, обустроят съезды к многоквартирным домам и парковочные места. Проезжую часть заасфальтируют в два слоя, для пешеходов сделают тротуар.