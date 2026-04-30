Речные трамвайчики запустят в Иркутске в майские праздники

Речные трамвайчики «Москва-67» и «Сокол» выйдут на линию в майские праздники. Прогулки стартуют с 1 мая, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства.

«1, 2 и 3 мая в рейс выходит теплоход "Москва-67": посадка и высадка на пристани на бульваре Гагарина, прогулка длится 1 час», – пояснили в пресс-службе.

Теплоход «Сокол» совершит 30-минутные прогулки 2 и 3 мая между бульваром Гагарина и островом Юность. Посадка на первый рейс – с бульвара Гагарина. Место посадки на острове Юность – со стороны парка неподалеку от административного здания.

Время работы теплоходов – с 14:00 до 19:00, они будут работать по наполняемости.