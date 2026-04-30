Долг погашен: паром из Листвянки в Порт Байкал продолжит работу

В Иркутской области сохранили паромное сообщение между Листвянкой и Портом Байкал. Это удалось сделать после погашения долга, который ранее поставил под угрозу будущее переправы, следует из данных Восточно-Сибирского речного пароходства.

«В связи с погашением задолженности бюджета Иркутской области перед АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" рейсы на паромной переправе "порт Байкал – причал Рогатка – порт Байкал" возобновлены в рамках утвержденного расписания», – сообщили в компании.

С 30 апреля по 18 мая транспорт будет совершать по восемь рейсов ежедневно в каждую сторону. Первый рейс из Порта Байкал отправляется в 06:40, последний из Листвянки (порт Рогатка) – в 20:30. Стоимость проезда в одну сторону составляет 120 рублей.