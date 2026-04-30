Дорогое наказание: братчанин заплатил 2 млн рублей за пьяную езду

Жителю города Братска Иркутской области пришлось дорого заплатить за пьяную езду. У него конфисковали внедорожник. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года мужчина повторно сел за руль пьяным. В таком виде нарушителя на автомобиле «Чанган ЦС75» на улице Возрождения в Братске остановила ДПС для проверки документов.

Инспектор обнаружил у водителя явные признаки алкогольного опьянения, после чего его отстранили от управления транспортом. Сибиряк отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.

В отношении преступника инициировали уголовное преследование. По результатам рассмотрения дела братчанина оштрафовали на 200 тыс. рублей, лишили прав на 2 года, а также изъяли упомянутый ранее внедорожник, стоимость которого составляет порядка 2 млн рублей.