Иркутский вуз запустит производство воды, чая и ягодных соусов

Комбинат питания Иркутского национального исследовательского технического университета намерен автоматизировать линию по выпуску морсов «Сибирские ноты», а также запустить розлив бутилированной воды, чая, ягодных соусов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: ИрНИТУ

Представители организации накануне посетили заводы, которые занимаются производством пищевого оборудования, в Екатеринбурге и Новосибирске. У них планируется закупить емкости для пастеризации с перемешивающим устройством, диспергатор, охладитель, систему фильтров и емкость для розлива, а также автоматы для розлива и укупорки, для наклеивания этикетки и нанесения даты на бутылки. Оборудование возьмут в долгосрочный лизинг.

По рекомендации экспертов производств политех улучшит качество тары, в том числе увеличит плотность пластика, после чего направит на заводы крышки и пластиковые бутылки, в которые разливают морсы «Сибирские ноты». Это позволит максимально точно настроить аппаратуру под параметры упаковочной тары.

Оборудование закроет потребности Комбината питания. Однако в перспективе планируется производство напитков и съедобных сувениров в стеклянной таре: их намерены поставлять в отели и другие локации, популярные среди туристов Приангарья.