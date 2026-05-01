Привлекательность российского фондового рынка повысилась

В четверг, 30 апреля, российский фондовый рынок весь день показывал небольшой, но уверенный рост, восстанавливаясь после двухдневного падения. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,72%, а долларовый РТС — на 0,82%.

«Нефтяной рынок по-прежнему продолжает "лихорадить"», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, некоторые советники президента США Трампа заявляют, что ОПЕК «сломал» именно он, по-видимому, подразумевая неожиданный выход ОАЭ из нефтяного картеля и ОПЕК+. «В то же время вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что для полного восстановления нефтяного рынка потребуется как минимум несколько месяцев, однако в основном ситуация на рынке будет определяться развитием или деэскалацией конфликта между США и Ираном», — приводит слова аналитик.

Мильчакова сообщает, что цена Brent сегодня снизилась на 0,7% до 109,68 за баррель после бурного роста накануне и обновления максимумов с 2022 года. «Наш прогноз динамики цены Brent на следующую неделю — 100–110 за баррель», — уточняет эксперт.

Аналитик обращает внимание, что накануне Минэкономразвития опубликовало предварительные данные о росте российского ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении после спада в феврале. «Это могло создать оптимистичный инвестиционный фон для рынка, который выглядит существенно недооценённым», — считает Мильчакова. По ее мнению, также возможно, что на фондовый рынок положительно повлияла прошедшая сегодня первая сделка с российскими ценными бумагами по счету типа «Ин», одной из сторон которой выступил нерезидент. «Это могло стать определённым сигналом о постепенном улучшении инвестиционного климата в России и повышении привлекательности российских финансовых инструментов для нерезидентов», — поясняет эксперт.

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным Мильчаковой, стали привилегированные акции «Мечела» (+2,2%), а также акции «М.Видео» (+2,1%), «Селигдара» (+2%), Газпрома (+1,4%). «Привилегированные акции "Мечела" оказались в лидерах роста, несмотря на то, что дивидендов по этим бумагам не выплачивается уже больше пяти лет», — отмечает аналитик. По ее словам, скорее всего, причиной роста могли стать новости о росте спроса на уголь, в том числе российский, в Индии и Турции, особенно на фоне перебоев с поставками из других стран. «Тем не менее, можно ожидать, что такой рост не продлится долго, поскольку "Мечел" достаточно сильно сократил экспортные поставки угля, и не вполне ясно, как корпорация эти новости реально сможет монетизировать», — предупреждает Мильчакова.

Лидерами понижения, по информации эксперта, оказались акции ОГК-2 (-2,6%), ГК «Самолёт» (-2,5%), МКПАО «ВК» (-2,4%), «СПБ Биржи» (-2,2%). «Акции ОГК-2 упали, по всей видимости, из-за переоценённости и, возможно, отсутствия публикации отчётности компании за 2025 год, несмотря на то, что сегодняшний день в соответствии с российским законодательством является последним для раскрытия бухгалтерской или консолидированной финансовой отчётности российских эмитентов за прошедший год», — поясняет Мильчакова. «По всей видимости, инвесторы в текущем году вряд ли смогут рассчитывать и на дивиденды по итогам 2025 года», — добавляет аналитик. «Наша целевая цена акции ОГК-2 составляет 0,3250 в годовом горизонте, рейтинг – "Держать" (не является ИИР)», — сообщает Мильчакова.

Говоря о корпоративных новостях, эксперт отмечает, что важнейшим событием дня стала публикация Газпромом отчётности по МСФО за 2025 год. «Выручка Газпрома за 2025 год снизилась на 9% до 9,77 трлн руб., несмотря на рост продаж газа на внутреннем рынке РФ на 8% к 2024 году», — приводит данные Мильчакова. По ее информации, скорректированная EBITDA понизилась на 6% до 2,92 трлн руб., снижение оказалось небольшим за счёт эффективного управления затратами в корпорации. «Чистая прибыль Газпрома за 2025 год, тем не менее, выросла на 7% до 1,31 трлн руб., но основной причиной её роста стал рост дохода от разниц обменных курсов, связанных с укреплением рубля», — уточняет аналитик.

Мильчакова подчеркивает, что консенсус аналитиков, в том числе их, не ожидает от газовой корпорации в этом году выплат дивидендов за 2025 год, так как свободный денежный поток у Газпрома был отрицательным, а инвестпрограмма требует огромных вливаний. «Акции Газпрома сегодня выросли на 1,2% до 120,48 руб., видимо, потому что фондовый рынок надеется если не на сами дивиденды, то хотя бы на разъяснения от менеджмента, когда корпорация собирается возобновлять выплаты», — поясняет эксперт. «Наша цель по акциям Газпрома составляет 180 руб., рейтинг – "Покупать" (не является ИИР)», — добавляет Мильчакова.

Аналитик отмечает, что рубль сегодня перед праздниками торговался смешанно. «Биржевой курс пары CNY/RUB понизился на 1 коп., до 10,97 руб. Пара USD/RUB упала на 17 коп., до 74,88 руб., а пара EUR/RUB, наоборот, выросла на 30 коп., до 87,94 руб.», — приводит данные Мильчакова.

«Полагаем, что после праздников индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2650–2750 пунктов», — прогнозирует эксперт. «Наши прогнозы по курсам доллара, евро и юаня: 74–76 руб., 87–89 руб. и 10,8–11,3 руб. соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.