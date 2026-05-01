Названы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в Иркутской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии, открытые в Иркутской области, и выяснили, каким специалистам работодатели предлагали наиболее высокую зарплату в апреле 2026 года. Всего за месяц в регионе было открыто более двух тысяч вакансий с предлагаемым доходом от 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 81 тыс. рублей.

Чаще всего высокие зарплаты предлагают водителям – на них приходится 14% от всех вакансий с доходом от 200 тыс. рублей. Машинисты занимают 12%, разнорабочие – 8%. Компании, готовые платить 200 тыс. и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (17%), «Добывающая отрасль» (15%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%) и «Металлургия, металлообработка» (6%).

В десятку самых высокооплачиваемых вакансий апреля вошли стоматолог-ортопед с зарплатой от 500 тыс. рублей на руки и водитель категории Е на трал с доходом от 450 до 550 тыс. рублей. Машинисту сваебойной установки и руководителю департамента по управлению коммерческой недвижимостью предлагают от 400 тыс. рублей. Сервисному инженеру СДМ готовы платить от 379 310 рублей до вычета налогов, руководителю проектов – от 350 до 400 тыс. рублей на руки, мастеру СМР – от 340 тыс. рублей. Агентам по продаже недвижимости предлагают от 300 тыс. рублей, а промышленному альпинисту – от 250 до 600 тыс. рублей.